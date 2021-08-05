أختبار اليقين

الكويت - هبة التوبجي - من أعظم اختبارات الحياة هو اختبار اليقين بالله و الثقة بحسن أقداره والأمان التام للمستقبل الغامض، وماحدث قبل الحياة و ماسيحدث بعد الموت !

دائماً ما أشعر أن الأمور الغير مرئية فيها عظمة و خشوع و قوة بطريقة خفيّه، لماذا لا نرى الروح تلك النفخة الإلهية المعجزة في خلقها؟ لماذا لا نرى الله و لا نتحدث معه؟ لماذا الأقدار لا تُرى؟ لماذا الشعور خفي؟ لماذا لا نرى الجن و الملائكة مع عظمة خلقها؟ .

دائماً ما أشعر بأن لله استئثار بالغيب لسبب يعلمه هو سبحانه، شاء بأن لا يُظهر لنا كُل قُدرته و تمكنه و عظمته، يظهر القليل جداً منها و يخفي البقية العظمى لأن إيمانك به هو الأهم، وعندما لا تؤمن إلا بما تراه عينيك الصغيرتين فقط فليس لك من فضل !

ولو قارنا بما نستطيع النظر له أمام ما خفي فنحن لا ننظر لشيء يذكر.

لذلك الأمور الخفيّه الصامته هي أحد أسرار الحياة وأكثرها عظمة، و أكثرها تأثير على الإنسان وعلى أقداره ..

عندما تؤمن بالله بشكل حقيقي و تسلّم له امورك بيقين تام بحفظه و رعايته ثم تستشعر جمال و عظمة قربه و الحضور التام فيه هنا تكون الحياة الطيبة ! وهنا قد حققت ما يشفيك و ينجيك و يحلق بك لسابع سماء .

كتبه

مي محمد العلولا