الليرة اللبنانية ترتفع أمام الدولار بعد الإعلان عن مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتى

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في السوق الموازية لتعوض جزءًا من خسائرها التي فقدتها منذ أمس الأول الاثنين حين لوح رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بإمكانية الاعتذار عن تشكيل الحكومة الذي يسير ببطء شديد على حد وصفه آنذاك في تصريحات خيّبت آمال الكثير بعد لقائه الرابع مع رئيس الجمهورية منذ تكليفه بالتشكيل في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

وبعد تصريحات ميقاتي اليوم، التي عبر فيها عن تفاؤله، وأكد إحراز تقدم في تشكيل الحكومة بعد لقائه الخامس مع عون، ارتفاع سعر صرف الليرة بأكثر من 5 % لتسجل 19500 ليرة لبنانية للدولار الواحد للبيع و19600 للشراء بعد أن كانت حتى قبل عصر اليوم تباع بأكثر من 21200 ليرة للدولار للبيع و21350 للشراء.



وكانت الليرة قد وصل متوسط سعر صرفها إلى 16500 للشراء و16550 للبيع بعد ساعات من تكليف ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة قبل نحو 10 أيام مدفوعة بتفاؤل كبير بقرب تشكيل حكومة، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب العراقيل التي حالت دون الإعلان عن تشكيل الحكومة قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت التي وافقت أمس الأربعاء، ليستمر الفراغ الحكومي القائم لقرابة عام كامل منذ استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي.



وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إن لقاءه بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم أحرز تقدما في موضوع تأليف الحكومة، مشددا على الإصرار على تشكيل الحكومة حتى ولو كان هذا التقدم بطيئا.



ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى التفاؤل وعدم الاستسلام للتشاؤم، مشيرا إلى أنه لا نية للاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة إلا إذا وصلت الأمور لطريق مسدود لإيجاد فريق عمل متجانس للنهضة، مشددا على أنه لم يرَ أي مشكلة حتى الآن.