شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه فى حي الفيحاء بمكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط قائد شاحنة لسيره عكس الاتجاه بحي الفيحاء بمكة.
جاء ذلك بعد تفاعل المرور مع شكوى أحد المواطنين قام بتصوير الشاحنة في حي الفيحاء بمكة وهي تسير عكس الاتجاه.
وأكد المرور عبر حسابه بتويتر، أنه تم إحاله قائد الشاحنة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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