أسود تفتك بـ3 أطفال بعد عودتهم من المدرسة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قتلت أسود ثلاثة أطفال بالقرب من محمية "نجورونجورو" في تنزانيا، وقت محاولة هؤلاء البحث عن حيوانات مفقودة، بحسب ما أعلنت الشرطة.



وكان الأطفال، وهم بين التاسعة والحادية عشرة، قد عادوا للتوّ من المدرسة وقصدوا غابة قريبة من المحمية للبحث عن حيوانات، وفق ما صرّح جاستن ماسيجو، رئيس شرطة أروشا.

وفي هذا الموقع بالتحديد "انقضّت الأسود على الأطفال الثلاثة وجرحت طفلاً آخر".

وتقع محمية "نجورونجورو" المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلّابة وثروتها الحيوانية في شمال تنزانيا، وهي مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وناشد ماسيجو جماعات السكان في المنطقة "توخيّ الحذر من الحيوانات المفترسة، لا سيما عندما يُطلب من الأطفال رعاية المواشي".