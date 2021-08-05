تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا بتحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر للقطاع الحكومي والعام.



وبحسب القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، سيكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس/ آب 2021، هو الموعد المحدد كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وحسب القرار فإن الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، وتستبدل بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

يشار إلى أن غالبية الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر محرم الهجري لهذا العام، يوم الأحد المقبل.

ويفترض أن يحل موعد راس السنة الهجرية يوم الإثنين 9 أغسطس/ آب الجاري، أو الثلاثاء 10 أغسطس/ آب الجاري.

ومع عدم وجود إمكانية لرؤية الهلال يوم الأحد من أي مكان في العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب؛ فعليه من المتوقع أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس/ آب في غالبية دول العالم الإسلامي، وفقا لمدير مركز الفلك الدولي في السعودية محمد شوكت عودة.