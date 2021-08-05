شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب المتوسطة والثانوية بشأن لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم العام تنبيهاً مهماً للطلاب الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه لعودة آمنة للدراسة، وحرصاً على تلقي لقاح كورونا قبل 8 أغسطس الحالي، يرجى من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا.

وأشارت الوزارة إلى أنه لابد للطلاب من تأكيد مواعيد الحجز المسبق للحصول على الجرعات، والالتزام بمواعيد الحضور.