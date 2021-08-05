شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. اصطدام مركبتين على طريق الرياض الخرج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق الرياض الخرج، عصر اليوم الخميس، حادث مروع إثر اصطدام مركبة “كيا” مع أخرى “دينا”، كانت متوقفة على يسار الطريق بسبب عطل ما.

وظهر خلال المقطع، مركبة نقل “دينا”، متوقفة على المسار الأيسر، فيما لم يستطع قائد السيارة الكيا السيطرة على مركبته في اللحظة الأخيرة واصطدم بها في مشهد مروع.

وينصح خبراء قيادة السيارات، عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

كذلك يُنصح بإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.