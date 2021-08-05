هكذا يتم قراءة الرسائل المحذوفة على واتس آب بسهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسمح ميزة الحذف في واتس آب بإلغاء الرسائل من جهاز المرسل، ومع ذلك، لا تزال هناك حلول تمكن المستلم من رؤيتها بعد حذفها، مثل تطبيق WAMR، الاختصار لعبارة استرداد الرسائل المحذوفة وتنزيل الحالة.



يتيح التطبيق استعادة الرسائل التي قد تحذف قبل قراءتها، وتنزيل تحديثات الحالة من واتس اب. ووفق صحيفة إنديان إكسبرس، يمكن استخدام التطبيق بالطريقة التالية.

استخدام WAMR

لتثبيت التطبيق، يجب تنزيله من غوغل بلاي وإعداده. سيتعين تحديد التطبيقات التي سيلتقط إشعاراتها، مثل واتس آب، وتيلغرام وإنستغرام.

عند الانتهاء من الإعداد بالكامل، يمكن العثور على جميع الإشعارات الواردة، بما في ذلك الإشعارات المحذوفة داخل واجهة WAMR.

وبمجرد أن يبدأ WAMR في الالتقاط، يمكن رؤية أي رسالة محذوفة في واجهة التطبيق، مصنفة حسب نوافذ الدردشة الفردية، تماما مثل شاشة واتس اب الرئيسية.

كيف يعمل التطبيق؟

لعرض الرسائل المحذوفة، يتطلب WAMR الوصول إلى الإخطارات، ويسمح منح حق الوصول إلى الإشعارات التطبيق القدرة على استعادة الرسائل المحذوفة دون محاولة تسجيل الدخول إلى حساب واتس آب المستخدم.

وبعد الحصول على حق الوصول إلى الإشعارات، يستطيع التطبيق مراقبة الإشعارات الواردة، وكلرسالة واردة على الهاتف عبر واتس آب