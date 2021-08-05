شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع تام للكهرباء فى محافظة صلاح الدين العراقية بعد عمليات "تخريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الكهرباء العراقية إن 14 برجاً لنقل الطاقة تعرّضت للتخريب في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، وهو ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائى فى المحافظة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

يذكرأن ، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية بالتزامن مع الهجمات التي طالت المنطقة الشمالية.