شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصندوق العربى: الجامعة العربية تسعى لتعزيز العلاقة مع أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسن رابحى، مدير الصندوق العربي للتعاون الفني مع افريقيا، بالعلاقة بين الدول العربية وافريقيا، سواء، سواء فرديا، أو جماعيا عبر العلاقة المتميزة بين "بيت العرب" والاتحاد الافريقي.

وأكد الرابحى، في تصريحات على هامش حفل اختتام الدورة التدريبية لعدد من أطباء جنوب السودان، أن مثل هذه الدورات من شأنها تأهيل الكوادر الطبية المتميزة، موضحا أن تنظيم الدورات التدريبية للافارقة، وايفاد الخبراء المتخصصين إلى الدول الافريقية في مختلف المجالات، بالإضافة لتقديم المنح للطلبة في مختلف الاختصاصات.

وعن كيفية اختيار الاختصاصات، قال السفير الرابحي إن هذه العملية تتم وفقا لاحتياجات الدول الافريقية في المجالات العلمية والتكنولوجية والفنية، مما يعكس مساهمة الجامعة العربية بقسط كبير في تأهيل الكوادر الافريقية مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الصندوق تأسس في عام ١٩٧٤، وساهم في تأهيل العديد من الكوادر الافريقية منذ ذلك التاريخ، مما يعكس حرص جامعة الدول العربية في توطيد العلاقة مع القارة الأفريقية، في ضوء العديد من القواسم المشتركة والعديد الامال المرتبطة بالتنمية.

وأوضح أن الدورات التي ينظمها الصندوق تعمل تحت إشراف العديد من الخبراء سواء من مصر أو دولا عربية أخرى، وهو ما يعكس التزام الدول العربية بالاحتفاظ بالعلاقة مع افريقيا.