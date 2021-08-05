شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تختتم فعاليات تدريبية لمجموعة من أطباء جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدعم الكبير الذى تقدمه جامعة الدول العربية لمحيطها الأفريقى، اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، اليوم الخميس، فاعليات تدريبية بالقاهرة لمجموعة من الأطباء من دولة جنوب السودان، والتى استمرت لمدة أسبوع.

وتأتى الفاعلية بناء على توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتحت إشراف الأمين العام المساعد حسن رابحي، مدير عام الصندوق.

وقامت الدورة في إطار تنفيذ برنامج التعاون الفني، الموقع في 26 يناير 2021 المتضمن 8 دورات، نظرية وتطبيقية، وسيتم تنظيمها طوال السنة الجارية بجنوب السودان، وبالمراكز المتخصصة بالقاهرة بتمويل كامل من قبل الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، إيماناً منه بأهمية تعزيز مؤهلات كوادر جنوب السودان وخبراتهم للمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير البلاد.

ومن جانبه، أكد السفير الرابحي، خلال كلمته، على أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، باعتباره هو أحد مؤسسات جامعة الدول العربية العريقة التي تسعى منذ نشأتها إلى المساهمة المباشرة والفعالة في كل الميادين التي ترمي للنهوض بمستوى التعاون العربي الأفريقي في المجال الفني والعلمي والتكنولوجي.

وخص السفير حسن رابحي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتقدير عالٍ نظيرالعناية البالغة التي يعيرها لدور الصندوق وهو الذي يؤكد في كل المناسبات على أهمية مواصلة الجهود والأخذ بكل الأسباب الكفيلة بتمتين عرى التعاون بين الدول العربية والإفريقية، وهي الدول التي تتأهب بكل عزم الى القمة العربية الإفريقية الخامسة للتعاون.