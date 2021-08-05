شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الطلاب الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى قبل هذا الموعد لن يحضروا أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أن الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى قبل تاريخ 8 أغسطس لن يمكنهم الحضور في أول يوم دراسي، مع بدء الدراسة حضورياً.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “حرصًا على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا نؤكد على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عام”.

وأضافت وزارة الصحة: “علمًا بأن الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث أن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (986) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (1055) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (530981) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (512373) حالة.