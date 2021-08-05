شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «حساب المواطن» بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنه يتبقى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ45 (شهر أغسطس) في حسابات المستفيدين.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ45 (شهر أغسطس 2021م) يوم الثلاثاء القادم، وذلك في موعدها المعتاد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج “عبر تويتر” أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.