شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 308 مجمِّدات «O2» لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء 308 مجمِّدات من نوع “O2” . وأوضحت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة لسحب المجمد المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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