شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف عن نسبة التحصين لطلاب والطالبات بـ«العام والجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت وزارة التعليم، إن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلاب والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%. وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن نسبة التحصين في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات بلغت 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%. وشددت على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس، وذلك لعودة آمنة.

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