شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت سفارة المملكة بالفلبين المواطنين المقيمين هناك، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة الفلبينية.
وقالت السفارة في بيان لها: «تود السفارة الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من تاريخ 1442/12/27هـ الموافق 2021/8/6م، حتى تاريخ 1443/1/12هـ الموافق 2021/8/20م سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً».
وأضافت: «تأمل السفارة من الإخوة المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية فيما يخص فيروس كورونا حفاظاً على سلامتكم والله خير الحافظين في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى التواصل معنا».
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.