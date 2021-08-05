شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في أفريقيا تصل إلى ذروة قياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس (آب).



وقالت المنظمة في بيان إنه تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وشكلت الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55%.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.