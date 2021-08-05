الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار العراق تعليق الرحلات الجوية إلى بيلاروس

دبي - محمود عبدالرازق - أمستردام - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة ماسارلي، في إحاطة إعلامية: "نرحب بقرار العراق بوقف الرحلات الجوية إلى بيلاروس لمدة 10 أيام لتقويض الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكدت ماسارلي أن بروكسل ستستمر في التعاون مع العراق عبر الجهود الدبلوماسية لمعالجة أزمة الهجرة.

وفي وقت سابق، طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، العراق بتبرير سبب استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا التي يتسلل منها مهاجرون لا شرعيون إلى ليتوانيا.

وتحدث بوريل، الثلاثاء 27 يوليو/ تموز الماضي، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروسيا".

وكتب في تغريدة: "هذه مسألة تهم دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله.. نحن نعتمد على دعم العراق".