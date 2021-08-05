شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمريكية تخرج رتلا محملا بالنفط من سوريا باتجاه الأراضى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أخرجت القوات الأمريكية اليوم الخميس رتلا محملا بالنفط السوري من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكر التلفزيون السوري، أن رتلا تابعا للقوات الأمريكي، مؤلفا من 25 صهريجا محملا بالنفط من ريف الحسكة بالجزيرة السورية متجها إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفت إلى أن الرتل كان برفقة عدد من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات متنوعة التابعة لمليشيا "قسد" المرتبطة بالقوات الأمريكية .

