شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية العراقية: اكتمال غالبية خطوات الجدول الزمنى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، اكتمال غالبية خطوات الجدول الزمنى للتحضير ليوم الانتخابات، وذكرت المفوضية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، أن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف التقى، بمقر مفوضية الانتخابات في بغداد، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون والوفد المرافق له.

ورحب خلف بزيارة السفير البريطاني إلى مقر المفوضية، مهنئًا إياه بمناسبة تسلم مهامه الجديدة، ليكمل ما بدأه السفير السابق في الاهتمام بالتواصل مع المفوضية والمؤسسات الرسمية العراقية.

وأكد أن المفوضية أكملت أغلب الخطوات التي وضعتها في الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات في 10 أكتوبر القادم، مشيدًا بالدعم الدولي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل غير مسبوق، والذي أعطى زخما حقيقيا لإنجاز ملف الانتخابات المبكرة، عبر ما تحقق بنحو أساس من خلال بعثة الأمم المتحدة في بغداد.

من جهته.. أشاد السفير البريطاني بأداء مفوضية الانتخابات وحرصها على إيضاح كل خطواتها ومراحل عملها للجمهور ولوسائل الإعلام وللبعثات الدولية والجهات الرسمية، وهو دور ليس باليسير في هذه المرحلة، مؤكدا أن بريطانيا داعمة لتحقيق موعد الانتخابات من خلال تواصلها المستمر مع البعثة الأممية في العراق.