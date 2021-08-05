شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تدعو الدول الغنية لتجميد توزيع الجرعة الثالثة من اللقاحات حتى سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت منظمة الصحة العالمية، بتجميد توزيع الجرعات المعزِّزة للقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى سبتمبر المقبل على الأقل سعيا لتضييق، وإن كان محدودا، الهوة التي تفصل بين الدول الغنية والأخرى الفقيرة في نسبة توافر اللقاحات.



وشدد مدير المنظمة أدهانوم غيبرييسوس على أهمية "قلب الوضع بسرعة والانتقال إلى توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الفقيرة عوضا عن توجيهها إلى البلدان الغنية".