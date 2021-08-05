أبرز المنشآت التي يشملها قرار تخفيض قيود كورونا في قطر

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء القطري قرر رفع بعض القيود الاحترازية، التي تفرضها البلاد لمكافحة كورونا

ويشمل قرار مجلس الوزراء العديد من المنشآت، التي كانت تشملها الإجراءات الاحترازية سابقا، ومنها:

المساجد

أصبح من الممكن للمساجد استقبال المصلين من جميع الأعمار، كما أنه لن يكون هناك قيود على الأطفال.

التجمعات الاجتماعية

تعتمد التجمعات الاجتماعية على حصول المشاركين فيها على التطعيم، ويقول قرار مجلس الوزراء إنه سيتم زيادة عدد الأشخاص المطعمين المسموح لهم بحضور التجمعات الاجتماعية المفتوحة ليصل 35 شخصا بدلا من 30 فقط.

المجمعات التجارية

ينص القرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء القطري، على أنه أصبح من الممكن فتح غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية.

المطاعم

يسمح قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة إشغال المطاعم لتصبح 20 في المئة مقارنة بـ15 في المئة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها مسبقا.

كما يتم السماح للعملاء بالدخول إلى الأماكن المغلقة داخل المطاعم مع أطفالهم.

المعارض والمؤتمرات

أصبح من الممكن زيادة السعة الاستيعابية للمعارض والمؤتمرات من 30 إلى 50 في المئة بناء على تقييم المخاطر.

الحدائق والشواطئ

تم السماح بزيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في مجموعات تتراوح بين 15 إلى 20 شخصا.

الأنشطة البحرية

كما تم السماح بزيادة الحد الأقصى لعدد الموجودين على أي قارب ليصل إلى 25 شخصا.

في الأماكن المفتوحة أصبح من الممكن حضور 35 شخصا بحد أقصى.

حفلات الزفاف

نص القرار على استمرار إقامة حفلات الزفاف على ألا يزيد عدد المشاركين فيها عن 80 شخصا، وعلى ألا يزيد عدد غيرالمطعمين المسموح بوجودهم داخل الحفل عن 10 أشخاص.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تلك الإجراءات اعتبارا من الـ 6 من أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت الصحيفة القطرية.