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إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدر من سوريا إلى الأردن بعد ساعات من فتح المعبر

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال، عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية: "إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن"، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف: "بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها، وجرى ضبطها فور دخولها للمعبر الحدودي، وخلال تفتيشها عُثر على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية داخل ماكينة صناعية وما زال التحقيق جاريا".

ويأتي إحباط تهريب المخدرات بعد ساعات فقط من إعلان السلطات الأردنية إعادة فتح معبر "جابر" أو "نصيب" الحدودي مع سوريا أمام حركة شحن البضائع وذلك بعد أربعة ايام من إغلاقه بسبب الوضع الأمني في درعا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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