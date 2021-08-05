القبض على مواطن يروج للمخدرات في السعودية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان لوزارة الداخلية السعودية نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، قال إنه "إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعاني تتنافى مع ما يُبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته، والقبض عليه".

وأشار الدباش إلى أن الجاني في العقد الرابع من العمر، مضيفا أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن المواطن يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

أما عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج، فجاءت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، نظرا لاعتبار المروج يقوم بترويج آفة سامة تسبب تدمير حياة عدد من الأشخاص وإزهاق روح الإنسان.

هذا وينص القانون السعودي الجديد لعام 2021، الخاص بمكافحة المخدرات بمعاقبة كل شخص بالقتل، إذا ثبتت بحقه تهم تتعلق بتهريب المواد المخدرة أو أي نوع من المواد، التي تتعلق بالمؤثرات العقلية، وكل من يجلب أو يصدر أو يصنع وينتج مواد مخدرة أو من يقوم بزراعتها لإنتاجها وبيعها.