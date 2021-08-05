"النهضة التونسية": يجب العودة للوضع الدستوري وإلغاء تعليق عمل البرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ولفتت الحركة في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تعليق عمل البرلمان كان من القرارات التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت أيضا إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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وأكدت الحركة على "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد دوره ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة".

وأضاف البيان: "حركة النهضة تتفهم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة".

وتابعت الحركة في بيانها: "الطبقة السياسية برمتها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه البلاد، كل حسب موقعه وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي"، مؤكدة أنه يجب الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.

وأوضح البيان أن "الحركة مستعدة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي".

وتابع: "هناك ضرورة لقيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ عددا من القرارات شملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان وفرض حظر تجوال ليلي يستمر لمدة 30 يوما من تاريخ إعلانه.

وبينما أكد قيس سعيد أن الإجراءات التي اتخذها استثنائية، فإن أحزابا سياسية وصفت تلك الإجراءات بـ"الانقلاب".