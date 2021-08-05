شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: استخدام إسرائيل سلاحها الجوى تهديد مباشر للأمن والاستقرار فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوى فى استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية اطلاق صواريخ من الاراضي اللبنانية التي حدثت امس، والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر الرئيس اللبنانى حسبما نقلت "وكالة الأنباء اللبنانية، ان "تقديم الشكوى الى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".

وشدد على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".