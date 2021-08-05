شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في بنجلاديش تستقبل طلبات التأشير للعمالة المنزلية بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت سفارة المملكة في بنجلاديش، فتح أبوابها لاستقبال طلبات التأشير للعمالة المنزلية فقط، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الصحية. وأوضحت السفارة أن قرارها جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتسهيل على المواطنين، بالرغم من استمرار قيود الحجر والإغلاق في بنجلاديش. وأشارت إلى حرصها على مساعدة المواطنين، تقديراً لحاجة الأسر للعمالة المنزلية، وخاصة مع اقتراب العودة للمدارس.

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