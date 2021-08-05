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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات الترشح للإقامة الذهبية في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن طريقة الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .
خطوات الترشح للإقامة الذهبية
- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae .
- اختيار القنوات الذكية.
- اختيار خدمات عامة.
- اختيار ابدأ الخدمة من "التأشيرة - الإقامة الذهبية - طلب ترشيح للإقامة الذهبية - طلب جديد.
- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - مراجعة الطلب - الرسوم.