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خطوات الترشح للإقامة الذهبية في الإمارات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات الترشح للإقامة الذهبية في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

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كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن طريقة الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.

 

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .

 

خطوات الترشح للإقامة الذهبية

 

- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  www.ica.gov.ae .

 

- اختيار القنوات الذكية.

 

- اختيار خدمات عامة.

 

- اختيار ابدأ الخدمة من "التأشيرة - الإقامة الذهبية - طلب ترشيح للإقامة الذهبية - طلب جديد.

 

- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - مراجعة الطلب - الرسوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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