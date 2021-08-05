شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس ، من الاتجار بالأشخاص، موضحة عقوبتها.
وأشارت الهيئة خلال مقطع فيديو عبر حسابها على “تويتر” أن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو إستقباله من أجل إساءة إستغلاله.
وأضافت: يعاقب كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
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