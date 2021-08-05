سامسونغ تطلق تلفزيونها الذكي The Frame

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سامسونغ تلفزيونها الذكي The Frame بإصدار جديد قياس 85 بوصة.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن تلفزيونها الذي يتوفر بمقاسات تبدأ من 43 بوصة، مزود بتقنية QLED ويمتاز بشاشة ذات دقة وضوح UHD، في حين ينبض بداخله المعالج Quantum 4K.

ويمكن تعليق التلفزيون على الجدار بشكل مسطح للغاية على غرار اللوحات الفنية، بينما يتيح وضع "Art Mode" إمكانية عرض أعمال فنية ومحتويات أخرى في وضع الغلق، علماً بأن الإطار القابل للتغيير يتوفر بالعديد من الألوان ليضفي لمسة فنية على الغرفة.