شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا تقترب من 32 مليون حالة بالهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس، تسجيل 42 ألفاً و982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي حالات الاصابة من 32 مليون حالة.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 31 مليوناً و812 ألفاً و114 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 533 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 426 ألفاً و290 حالة.