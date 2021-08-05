تمديد حظر التجول بـ37 محافظة في الجزائر لانتشار دلتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قرر الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن تمديد حظر التجوال في 37 محافظة اعتباراً من اليوم لمدة 10 أيام، ضمن خطة الحكومة لكبح الانتشار المتسارع لفيروس كورونا، خاصة المتحور دلتا.



وذكرت الوزارة الأولى، في بيان لها ، أن بن عبد الرحمن قرر تمديد تدابير إجراءات تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي تنص على تمديد مواقيت حظر التجول الجزئي من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً من اليوم التالي.

وتشمل هذه التدابير تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية، خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع المحافظات المعنية بحظر التجوال الجزئي، إلى جانب تعليق نشاط النقل ما بين المحافظات خلال أيام العطلة الأسبوعية أيضاً.