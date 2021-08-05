كيف تتخلص من آلام البطن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يتسبب اتباع الأنظمة الغذائية بشكل غير صحيح غالبا بمشاكل صحية وآلام في البطن قد تنتج إما بسبب الإفراط في تناول الطعام أو بعض الأطعمة التي قد لاتناسب جسم الفرد بسبب العمر، أو غير ذلك.



وكشفت الدكتورة آنا دينيسوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، الحالات التي يمكن فيها التخلص من آلام البطن الناتجة عند اتباع نظام غذائي غير صحيح، من دون استخدام الأدوية.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "آلام البطن أسبابها مختلفة، بعضها لا يمكن التخلص منها من دون أدوية، مثل، تفاقم التهاب البنكرياس، او التهاب المعدة أو القرحة. ولكن عندما يكون السبب ناتجا عن اتباع نظام غذائي غير صحيح وغير صحي أو الإفراط في تناول الطعام، فيجب اتباع التوصيات العامة: الحد من تناول الأطعمة الحارة والدهنية والمواد الغذائية التي تزيد من كمية الغازات. ومن المفيد بعد وليمة غنية بالأطعمة المختلفة، الاكتفاء بشرب الماء في اليوم التالي، أو تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وتجنب الأطعمة المهيجة للغشاء المخاطي، مثل التوابل والمخللات".

ووفقا للأخصائية، مع التقدم بالعمر قد تتطور الحساسية من اللاكتوز أو الغلوتين، ويمكن أن يستمر الشخص بتناول الحليب ومنتجات الألبان والخبز والمعجنات، ولكن في لحظة ما يصبح تناولها مصحوبا بآلام في البطن وتكوّن الغازات.

وتقول، "إذا كان الشخص يشعر بهذه الحالة، فعليه تجنب تناول هذه المواد لمدة أسبوعين، فإذا تحسنت حالته، عليه إجراء تحليل دم وراثي وتحديد أسباب عدم تحملها".

وتضيف، إذا أكدت النتائج هذه المسألة، فيجب استبعاد هذه المواد الغذائية من النظام الغذائي. ولكن أحينا يصف الطبيب المختص إنزيمات خاصة تساعد على الهضم، وتساهم في شطر المكونات المعقدة في هذه المواد، إلى مكونات بسيطة يمكن أن يمتصها الجسم.