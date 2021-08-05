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تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للتخريب فى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم الخميس، عن تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للتخريب وانقطاع تام للكهرباء فى محافظة صلاح الدين بشمال البلاد

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم في محافظة صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها".

وأضاف أن "ذلك أدى إلى انقطاع تام بالطاقة في المحافظة"، واصفا الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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