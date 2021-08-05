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التحالف العربى يعلن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين باتجاه خميس مشيط بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالمملكة العربية .

وقال التحالف، في بيان مقتضب، أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، "إن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

وكان التحالف أعلن الجمعة الماضية، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة، مشيرا إلى استمرار تهديد الحوثيين لخطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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