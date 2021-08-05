شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: توقعات بأجواء حارة وهطول أمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة اليوم أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، مع هطول أمطار على أجزاء من المناطق.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه متوقع اليوم الخميس أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.