عاجل.. الصين تطلق قمرين اصطناعيين للوسائط المتعددة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين، الخميس، نجاحها في إرسال قمرين اصطناعيين للوسائط المتعددة إلى المدار المخطط.



وتمت عملية الإطلاق من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين من قبل صاروخ "لونج مارش-6 " في الساعة 7:01 مساء يوم الأربعاء، حسب توقيت بكين، مشيرة إلى أن هذه المهمة هي الـ 382 لسلسلة صواريخ "لونج مارش".