ما هي أعراض الحُلي المصنوعة من النيكل تهددك بالحساسية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الحُلي المصنوعة من معدن النيكل تهدد البشرة بالإصابة بما يعرف "بالحساسية التلامسية".



وأوضحت الرابطة أن أعراض الحساسية التلامسية تتمثل في الاحمرار والحكة والطفح الجلدي في المنطقة الملامسة للحُلى، مشيرة إلى أن هذه الأعراض غالبا ما تظهر خلال مدة تتراوح من 24 إلى 72 ساعة.

وشددت الرابطة على ضرورة خلع قطعة الحُلي المسببة للحساسية بمجرد ملاحظة الأعراض، ثم اللجوء إلى الكريمات المحتوية على الكورتيزون.

ومن المفيد أيضا إجراء اختبار لدى طبيب في حال ملاحظة استجابة تحسسية تجاه قطعة حلي معينة؛ حيث يُظهر ما يسمى باختبار الرقعة بصفة خاصة المعادن، التي لا يمكن تحملها، وذلك لاستبعاد الحلي المصنوعة منها عند الشراء في المرات القادمة، علما بأن الذهب النقي والبلاتين يعتبران أكثر المعادن أمانا في صناعة الحُلي.