10 قتلى في حادث انقلاب شاحنة تقل مهاجرين بتكساس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام محلية أن 10 على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون، الأربعاء، عندما تعرضت شاحنة كانت تقل 25 مهاجراً لحادث في جنوب ولاية تكساس الأمريكية.



وقال تلفزيون "كريس تي.في" المحلي أن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساء عندما خرجت المركبة عن السيطرة على طريق 281 السريع جنوبي بلدة فالفورياس في مقاطعة بروكس بولاية تكساس، على بعد 150 كيلومترا تقريباً من الحدود مع المكسيك.

وأوضح أوربينو مارتينيز، رئيس شرطة مقاطعة بروكس لموقع إخباري إلكتروني أن حمولة المركبة كانت ثقيلة وانقلبت بعد اصطدامها برصيف، وكان سائق المركبة من بين القتلى.

وذكرت متحدثة باسم إدارة السلامة العامة في تكساس أنه ليس لديها معلومات بعد عن الحادث.