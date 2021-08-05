أفعى برأسين تثير ضجة في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسببت أفعى عاصرة برأسين في إثارة ضجة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.



وكانت الأفعى قد خرجت إلى الحياة قبل ثلاثة أشهر في منزل مربي زواحف يدعى ستيفان بروجامر في بلدة فيلينجن شفنينجن، وأثارت الدهشة بسبب ندرة وجود ثعبان برأسين.

وقال المربي إن الأفعى تتمع بصحة جيدة وتحقق مقاطع الفيديو الخاصة بها رواجا على يوتيوب.

وفي أحد مقاطع الفيديو يوضح المربي كيف يأكل كلا الرأسين حيث يتم تغذية كل منهما بفأر أبيض.

وبالنسبة لكثير من الأشخاص، يشبه هذا الثعبان ذو الرأسين وحش "الهيدرا" في الأساطير اليونانية.