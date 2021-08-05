قرار جديد بشأن الدوام في المؤسسات الحكومية الكويتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتباراً من 15 أغسطس الجاري.



وكان مجلس الوزراء الكويتي قد استمع لشرح قدمه وزير الصحة عن آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي مازال يشهد تراجعاً متواصلاً في أعداد حالات الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسّرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وأحاط وزير الصحة الكويتي المجلس علماً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيره حملة التطعيم.

وأوضح الوزير للمجلس بأنه حالياً تقوم الحملة الوطنية للتطعيم بإعطاء (100) ألف موعد للتطعيم يومياً بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التطعيم ليصل عددها أكثر من 100 مركز تطعيم منتشرة في كافة أرجاء البلاد، للوصول إلى أكبر شريحة من المسجلين في مختلف المناطق والمحافظات، وصولاً لتحقيق المناعة المجتمعية.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية كونا تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر المجلس ما يلي :

1- الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 - 8 - 2021 م.

2- يقتصر السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين على الفئات التالية فقط:

(أ) الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم .

(ب) المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 - 9- 2021