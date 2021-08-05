العراق... تفجير أبراج طاقة في محافظة صلاح الدين وانقطاع التيار

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير شبكات نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين، صفاء الجنابي، أن "عددا من أبراج نقل الطاقة الكهربائية التي تغذي شرق صلاح ألدين تعرضت للتدمير، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق شرق صلاح الدين ".

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وفي وقت سابق، أحبطت السلطات الأمنية العراقية، تفجير أحد أبراج الكهرباء الذي يصل بين العاصمة بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد، في إطار عمليات تخريب مماثلة زادت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، وفق ما أفادت به "السومرية نيوز".

وأشار البيان إلى أن معلومات استخبارية وردت حول نية تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) "تفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد".

وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي تمكنت من إحباط هذه المحاولة.

وبحسب نص البيان ضبطت القوات الأمنية العراقية، 8 عبوات معدة للتفجير كانت مزروعة على ركائز البرج الأربع وجرى تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات.