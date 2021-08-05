مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية الجزائر وتونس لبحث التطورات في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassene Dridi

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الخارجية الجزائرية، بيانا قالت فيه إن المكالمة الهاتفية، تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة وآليات توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في توطيد دعائم الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، صرح رمطان لعمامرة، بأن الساحة الليبية تشهد تقدما ملحوظا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشهد الليبي لا يخلو من تحديات.

جاء هذا في تصريحات للوزير الجزائري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، بحسب مراسل "سبوتنيك".

وقال لعمامرة إن الشعب الليبي وصل إلى مرحلة من الوعي بأن مستقبل ليبيا ملك للشعب وأن لدول الجوار مسؤولية خاصة.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن مصر والجزائر عزمتا على الاضطلاع بهذه المسؤولية.

واعتبر لعمامرة أن فتح الطريق الساحلي مؤشر إيجابي، وأن هناك دعما دوليا لاتخاذ خطوات بشأن اتمام الانتخابات، وأن تكون بداية لمصالحة وطنية وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها.