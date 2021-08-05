شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المصلح يوضح فضل كثرة الخطا إلى المساجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فضل كثرة الخطا إلى المساجد.

وقال الشيخ خالد المصلح، إن كثرة الخطا إلى المساجد، مما يمحو الله به سبحانه وتعالى السيئات ويرفع به الدرجات.

واستشهد الشيخ المصلح بالحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (مَن غدَا إلى المسجِدِ أو راحَ، أعدَّ اللهُ له نُزَلَه من الجَنَّةِ كلَّما غدَا أو راحَ) .