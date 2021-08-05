«الأرصاد»: برنامج للاستمطار الصناعي بالمملكة وأولى مراحله في هذه المناطق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد رئيس المركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، أن المركز يعمل حالياً على برنامج الاستمطار الصناعي، والذي ستنطلق أولى مراحله مع بداية موسم الأمطار الربيعية في مرتفعات منطقتي عسير والباحة.
وأوضح أن المركز أطلق مبادرة لإنشاء مركز التغير المناخي، والذي سيقوم بإصدار توقعات جوية حتى 100 سنة قادمة، بتجميع المعلومات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية وتوزيعها على دول العالم.
وتطرق أيمن غلام إلى نشأة المركز وجهوده في تجميع معلومات الطقس، حيث أُسس عندما طلب الطيارون معلومات أرصادية، لإكمال أولى الرحلات الجوية للملك عبد العزيز.
وشدد رئيس المركز الوطني للأرصاد على أهمية المعلومات الأرصادية التي أصبحت تستخدم في الخطط العسكرية والسياسية، حيث تم إطلاق أكثر من 24 مليون رسالة متبادلة بين المركز الإقليمي للأرصاد بجدة ومطارات المملكة.
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