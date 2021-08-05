شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب على اعتراض الطائرات المسيرة بين القوات الجوية للمملكة ونظيرتها الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل



جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية مناورات التمرين الثنائي الجوي ، يوم الخميس بتاريخ 1442/12/19هـ، والذي شاركت فيه المقاتلات السعودية (ف 15 إس أي) والمقاتلات الأمريكية (ف 16).

وبرز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها، كما يأتي هذا التمرين استمرارا للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.