شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون اللبناني: غارات إسرائيلية على منطقة "الدمشقية" بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "24" اللبنانية عن أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية بالإضافة إلى بنية تحتية .

وأوضح أن طائرات إسرائيلية قصفت ، فجر الخميس، أهدافا في جنوب لبنان بعد ساعات من استهداف شمال إسرائيل بثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية منطقة حرجية بصواريخ "جو - أرض" في منطقة "الدمشقية" في بلدة ‎العيشية بجنوب لبنان.