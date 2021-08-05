شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون اللبناني: غارات إسرائيلية على منطقة "الدمشقية" بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "24" اللبنانية عن أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية بالإضافة إلى بنية تحتية .
وأوضح أن طائرات إسرائيلية قصفت ، فجر الخميس، أهدافا في جنوب لبنان بعد ساعات من استهداف شمال إسرائيل بثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية منطقة حرجية بصواريخ "جو - أرض" في منطقة "الدمشقية" في بلدة العيشية بجنوب لبنان.