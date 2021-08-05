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التلفزيون اللبناني: غارات إسرائيلية على منطقة "الدمشقية" بجنوب لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "24" اللبنانية عن أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية بالإضافة إلى بنية تحتية .

وأوضح أن  طائرات إسرائيلية قصفت ، فجر الخميس، أهدافا في جنوب لبنان بعد ساعات من استهداف شمال إسرائيل بثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية منطقة حرجية بصواريخ "جو - أرض" في منطقة "الدمشقية" في بلدة العيشية بجنوب لبنان.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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