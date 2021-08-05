تعليم الغاط يطلق برنامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

الكويت - هبة التوبجي - انطلقت برامج التدريب الصيفي بإدارة التعليم بمحافظة الغاط ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث (بنين/بنات) وتستهدف البرامج التدريبية شاغلي الوظائف التعليمية حسب احتياج الميدان التربوي والقيادي خلال الفترة من 17/ 12/ 1442هـ إلى 18/ 1 / 1443هـ .

وأكد مدير تعليم الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي على أهمية التدريب وأثره الفاعل في النمو المهني لمنسوبي الإدارة من خلال تطوير قدراتهم ومهاراتهم مما ينعكس أثره على الطلاب والطالبات.

وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره لوزارة التعليم وللمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، نظير ما يقدمه لشاغلي الوظائف التعليمية من برامج مختلفة خلال فترة الصيف من أجل تطويرهم لضمان أعلى مؤشرات الأداء وبما يسهم في العملية التعليمية مما ينعكس على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات فهم محور العملية التعليمية بكافة عناصرها.