شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «مخبوزات عفنة» في استراحة حولتها عمالة إلى معمل للولائم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت أمانة منطقة الرياض من ضبط استراحة قامت عمالة وافدة بتحويلها إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية .
وأوضحت الأمانة أنه تم ضبط خضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن ملقاة على الأرض ، وأدوات غير صالحة للاستعمال.، وتراكم للأتربة وتدن في النظافة.
وأكدت الأمانة أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.
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