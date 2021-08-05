شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «مخبوزات عفنة» في استراحة حولتها عمالة إلى معمل للولائم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت أمانة منطقة الرياض من ضبط استراحة قامت عمالة وافدة بتحويلها إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية .

وأوضحت الأمانة أنه تم ضبط خضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن ملقاة على الأرض ، وأدوات غير صالحة للاستعمال.، وتراكم للأتربة وتدن في النظافة.

وأكدت الأمانة أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.