شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط. وأكد تحالف دعم الشرعية أنه تم إفشال جميع المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين.

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